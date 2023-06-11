عن ترشيح أزعور.. هذا ما قاله الحاج حسن

أكد رئيس "تكتل نواب بعلبك - الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، أن "فريقنا السياسي سيصوت بشكل طبيعي في جلسة الأربعاء المقبل لحليفنا الوزير سليمان فرنجية، الذي يتمتع بمؤهلات عديدة، من أهمها معرفة موقفه وخطه السياسي، والثقة بأن لديه قدرات على التواصل مع الجميع والثقة أيضا بأنه يستطيع أن يحفظ عناصر قوة لبنان".

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وقال خلال مشاركته بمداخلة في الندوة الخاصة التي نظمها مركز الإمام الخميني الثقافي في الهرمل، إن "الفريق الآخر الذين تقاطعوا على المرشح الوزير جهاد أزعور، جزء منهم كان يضع فيتو عليه قبل أسابيع، وجزء آخر انتخب على أساس رفض المنظومة ونسيوا أن من يدعمونه جزء منها، وجزء ثالث عنده تاريخ عن المرشح الذي يدعمونه اليوم".



وسأل: "هل نستطيع أن نفهم من هندس هذا التقاطع؟ وما هو المشروع السياسي الذي تقاطعتم عليه؟ بينما أنتم لا تثقون ببعضكم البعض، وتصرحون بذلك علنا في وسائل الاعلام"، معتبرا أن "التقاطع على شخص لغايات سياسية يؤدي إلى مزيد من الاستعصاء الرئاسي".

