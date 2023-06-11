فيديو لـ" لحظات حميمة" في بيروت.. إليكم ما فعله شاب مع "صبيّة"!

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو جرى رصدُه في منطقة الرملة البيضا في بيروت، وأظهر قيام شابٍ وشابة بممارسة "العلاقة الحميمة" على شاطئ البحر.

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والتقط أحدُ المواطنين المشهد من شرفة أحدِ المباني المُطلّة على الشاطئ، وقد تبيّن أنّ الشاب والصبيّة كانا يستجمّان في المكان أثناء ممارستهما فعلتهما بشكلٍ فاضح.

وبرزت دعوات لمُطالبة القوى الأمنية بمنع مثل هذه الأعمال المُخلّة بالآداب في الأماكن العامّة.