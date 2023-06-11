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لبنان

مواطنٌ غادر منزله في غزير ولم يعد.. هل شاهدتموه؟ (صورة)

Lebanon 24
11-06-2023 | 11:51
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
 
"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود ناصيف الياس زغيب (مواليد عام 1948، لبناني) الذي غادر بتاريخ 10-06-2023، منزله الكائن في محلة غزير- شارع مار الياس إلى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه. وللإشارة، فإن المفقود أصم ويعاني صعوبة في النطق والبصر. لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 920037-29، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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