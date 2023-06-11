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لبنان

تصريحٌ من جنبلاط: أنا "ضد العزل"

Lebanon 24
11-06-2023 | 12:45
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شدَّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، على أنّه "ضد العزل"، لافتاً إلى أن "هذا ما يدعو إليه موقف اللقاء الديمقراطي".
وفي حديثٍ عبر "النهار"، اليوم الأحد، دعا جنبلاط إلى "الحوار لتجاوز الخلافات".
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