22
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تصريحٌ من جنبلاط: أنا "ضد العزل"
Lebanon 24
11-06-2023
|
12:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدَّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، على أنّه "ضد العزل"، لافتاً إلى أن "هذا ما يدعو إليه موقف اللقاء الديمقراطي".
وفي حديثٍ عبر "النهار"، اليوم الأحد، دعا جنبلاط إلى "الحوار لتجاوز الخلافات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تيمور جنبلاط تسلم من "لقاء مستقلون من أجل لبنان" مذكرة مطالب
Lebanon 24
تيمور جنبلاط تسلم من "لقاء مستقلون من أجل لبنان" مذكرة مطالب
11/06/2023 22:35:07
11/06/2023 22:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يوجه تحيّة لصحافية لبنانية: "تقدّمت على جميع السياسيين والملوك"
Lebanon 24
جنبلاط يوجه تحيّة لصحافية لبنانية: "تقدّمت على جميع السياسيين والملوك"
11/06/2023 22:35:07
11/06/2023 22:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: لا بد من وجود مرجع واحد لمتابعة ملف النازحين السوريين والمعالجة يجب أن تكون بعيداً عن المزايدات فهناك المهجّر كما المقيم الذي يعتمد الاقتصاد اللبناني عليه حتى في عز الأزمة
Lebanon 24
جنبلاط: لا بد من وجود مرجع واحد لمتابعة ملف النازحين السوريين والمعالجة يجب أن تكون بعيداً عن المزايدات فهناك المهجّر كما المقيم الذي يعتمد الاقتصاد اللبناني عليه حتى في عز الأزمة
11/06/2023 22:35:07
11/06/2023 22:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: موقف السعودية هو عدم التدّخل في الشأن اللبناني ولا فيتو لديها على أي إسم مطروح لرئاسة الجمهورية
Lebanon 24
جنبلاط: موقف السعودية هو عدم التدّخل في الشأن اللبناني ولا فيتو لديها على أي إسم مطروح لرئاسة الجمهورية
11/06/2023 22:35:07
11/06/2023 22:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
جنبلاط
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عون يُفاجئ الأسد بشخصية لرئاسة الجمهورية.. من اختار؟
Lebanon 24
عون يُفاجئ الأسد بشخصية لرئاسة الجمهورية.. من اختار؟
06:18 | 2023-06-11
11/06/2023 06:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ" لحظات حميمة" في بيروت.. إليكم ما فعله شاب مع "صبيّة"!
Lebanon 24
فيديو لـ" لحظات حميمة" في بيروت.. إليكم ما فعله شاب مع "صبيّة"!
11:41 | 2023-06-11
11/06/2023 11:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتاريخ.. إليكم أول أيام عيد الأضحى لهذا العام!
Lebanon 24
بالتاريخ.. إليكم أول أيام عيد الأضحى لهذا العام!
05:49 | 2023-06-11
11/06/2023 05:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور مفاجىء يرجىء جلسة 14 حزيران أو يفجّر مفاجآت بالتصويت؟
Lebanon 24
تطور مفاجىء يرجىء جلسة 14 حزيران أو يفجّر مفاجآت بالتصويت؟
03:00 | 2023-06-11
11/06/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ "غير سار" لمُحبي السفر.. ما هو؟
Lebanon 24
خبرٌ "غير سار" لمُحبي السفر.. ما هو؟
03:24 | 2023-06-11
11/06/2023 03:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:23 | 2023-06-11
يعقوبيان تعلنُ عن إجتماع لنواب "التغيير" بشأن الرئاسة: نسعى للخروج بموقفٍ واحد
15:10 | 2023-06-11
"ردّ ناري" من زياد بارود على فرنجية.. إليكُم ما قاله!
14:45 | 2023-06-11
"هجومٌ" يطالُ رجلاً وزوجته في الجنوب.. ما حصل معهما مأسوي!
14:25 | 2023-06-11
حادث مروّع على طريق الحازمية.. وصور ترصد المشهد
14:09 | 2023-06-11
في منطقة لبنانية.. آلاف الدولارات تُدفع يومياً على النفايات!
14:02 | 2023-06-11
على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
11/06/2023 22:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
11/06/2023 22:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
11/06/2023 22:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact