تصريحٌ من جنبلاط: أنا "ضد العزل"

شدَّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، على أنّه "ضد العزل"، لافتاً إلى أن "هذا ما يدعو إليه موقف اللقاء الديمقراطي".

وفي حديثٍ عبر "النهار"، اليوم الأحد، دعا جنبلاط إلى "الحوار لتجاوز الخلافات".