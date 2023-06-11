قرارٌ مرتقب خلال يومين بشأن "رئاسة الجمهورية".. من سيعلنه؟

قالت مصادر تكتل "الإعتدال الوطني" لـ"لبنان24" إنَّ النقاش حتى الآن ما زال مستمراً بشأن كل الخيارات المرتبطة بالإستحقاق الرئاسي يوم 14 حزيران الجاري، كاشفة أن التكتل لن يُبلغ أي طرفٍ سياسيّ بالخيار الذي سيتم إعتمادهُ خلال جلسة الإنتخاب المُرتقبة، وقالت: "التصويت سيكون سريّاً وسنقولُ كلمتنا والمفاجآت واردة، والخيارات كثيرة إما ورقة بيضاء أو مرشح ثالث أو أي أمرٍ آخر.. هناك حقّ دستوري وسنمارسه بالطريقة المناسبة".

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وأشارت المصادر إلى أنّ التكتل سيُعلن عن توجهه الرئاسي خلال اليومين المقبلين، ولكن من دون تحديد الخيارات التي سيتم اعتمادها، موضحة أنّ "الأساس من الضغط الذي سيُمارس هو الذهاب إلى التوافق الذي نؤيده بشكلٍ قاطع وحاسم من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي".

يُشار إلى أن تكتل "الإعتدال الوطني" يضمّ النواب: أحمد الخير، وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد، أحمد رُستم.