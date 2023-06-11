أحد نواب "التغيير" يردّ على فرنجية: "لا يا معالي الوزير"!

غرّد النائب "التغييري" وضاح الصادق عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لا يا معالي الوزير فرنجية نحنا ما اتفقنا على السلبية، نحنا اتفقنا على مرشحنا ‫ميشال معوض بكل ايجابية ووفق دستورنا يلّي حكيت عنه وحقنا الديمقراطي يلّي تفضلت في، وكتلتك وحلفاؤك افقدوا الجلسات النصاب 11 مرة. هيدا كان ردكن على الايجابية".

كلامُ الصادق جاء رداً على مضمون كلمة لرئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية، اليوم الأحد، في ذكرى مجزرة إهدن، إذ قال الأخير: "اسمي كان مطروحاً للرئاسة في 2005 و2018 وكل نائب يمكنه اختيار من يعتبر أنه يحقق نظرته للبنان المستقبلي. اتفاق التيار والقوات كان لتقاسم الحصص على حساب الجمهورية. بعدما تقاطعوا منذ سنوات اليوم يتقاطعون مجدّداً عليّ وعندما أرادوا الإتفاق، يجتمعون على السلبيّة والإلغاء ومن جرّب المجرّب كان عقلوا مخرّب".