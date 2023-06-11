Advertisement

لبنان

أحد نواب "التغيير" يردّ على فرنجية: "لا يا معالي الوزير"!

Lebanon 24
11-06-2023 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1076518-638221128204066128.jpg
Doc-P-1076518-638221128204066128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب "التغييري" وضاح الصادق عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لا يا معالي الوزير فرنجية نحنا ما اتفقنا على السلبية، نحنا اتفقنا على مرشحنا ‫ميشال معوض بكل ايجابية ووفق دستورنا يلّي حكيت عنه وحقنا الديمقراطي يلّي تفضلت في، وكتلتك وحلفاؤك افقدوا الجلسات النصاب 11 مرة. هيدا كان ردكن على الايجابية".
Advertisement
 
كلامُ الصادق جاء رداً على مضمون كلمة لرئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية، اليوم الأحد، في ذكرى مجزرة إهدن، إذ قال الأخير: "اسمي كان مطروحاً للرئاسة في 2005 و2018 وكل نائب يمكنه اختيار من يعتبر أنه يحقق نظرته للبنان المستقبلي. اتفاق التيار والقوات كان لتقاسم الحصص على حساب الجمهورية. بعدما تقاطعوا منذ سنوات اليوم يتقاطعون مجدّداً عليّ وعندما أرادوا الإتفاق، يجتمعون على السلبيّة والإلغاء ومن جرّب المجرّب كان عقلوا مخرّب".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:23 | 2023-06-11
15:10 | 2023-06-11
14:45 | 2023-06-11
14:25 | 2023-06-11
14:09 | 2023-06-11
14:02 | 2023-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website