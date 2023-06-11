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لبنان

على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
11-06-2023 | 14:02
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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