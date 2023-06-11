Advertisement

لبنان

في منطقة لبنانية.. آلاف الدولارات تُدفع يومياً على النفايات!

Lebanon 24
11-06-2023 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1076522-638221148991675043.jpg
Doc-P-1076522-638221148991675043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، في بيان، أنّ "البلدية باتت عاجزة عن تحمل عبء تكلفة نقل وجمع النفايات للمخيمات الفلسطينية في الضاحية الجنوبية، وذلك منذ اكثر من 40 عاماً"، داعياً منظمة الاونروا "وهي المسؤولة عن ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين الى تحمّل مسؤولياتها في هذا المجال وايجاد حل ودفع التكاليف للبلدية التي اصبحت عاجزة عن الاستمرار في تقديم الخدمات، لاسيما في الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة، والتي بالكاد تستطيع فيها البلدية تأمين رواتب العمال والموظفين لديها".
Advertisement

وأوضح أنَّ "البلدية تقوم ومن خلال الشركة المعنية، برفع ومعالجة ما مقداره 55 طناً بشكل يومي بتكلفة تصل الى 5.500 دولار اميركي، أي ما يوازي 3 أضعاف موازنة البلدية"، مطالباً الاونروا بـ"دراسة الموضوع والرد عليه قبل تاريخ الـ15 من شهر حزيران الحالي، والا فإن البلدية ستتوقف عن رفع النفايات العائدة لمخيمي برج البراجنة وشاتيلا ومنطقة صبرا".

وذكر الخليل بانه "سبق له ومنذ أكثر من 3 اشهر وخلال زيارة له لمقرها، قام بإبلاغ المديرة العامة للاونروا في لبنان بأنّ البلدية ستوقف خدماتها حول ازالة النفايات في مخيمي صبرا وشاتيلا".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:23 | 2023-06-11
15:10 | 2023-06-11
14:45 | 2023-06-11
14:25 | 2023-06-11
14:02 | 2023-06-11
13:35 | 2023-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website