في منطقة لبنانية.. آلاف الدولارات تُدفع يومياً على النفايات!

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أعلن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، في بيان، أنّ "البلدية باتت عاجزة عن تحمل عبء تكلفة نقل وجمع النفايات للمخيمات الفلسطينية في الضاحية الجنوبية، وذلك منذ اكثر من 40 عاماً"، داعياً منظمة الاونروا "وهي المسؤولة عن ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين الى تحمّل مسؤولياتها في هذا المجال وايجاد حل ودفع التكاليف للبلدية التي اصبحت عاجزة عن الاستمرار في تقديم الخدمات، لاسيما في الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة، والتي بالكاد تستطيع فيها البلدية تأمين رواتب العمال والموظفين لديها".وأوضح أنَّ "البلدية تقوم ومن خلال الشركة المعنية، برفع ومعالجة ما مقداره 55 طناً بشكل يومي بتكلفة تصل الى 5.500 دولار اميركي، أي ما يوازي 3 أضعاف موازنة البلدية"، مطالباً الاونروا بـ"دراسة الموضوع والرد عليه قبل تاريخ الـ15 من شهر حزيران الحالي، والا فإن البلدية ستتوقف عن رفع النفايات العائدة لمخيمي برج البراجنة وشاتيلا ومنطقة صبرا".وذكر الخليل بانه "سبق له ومنذ أكثر من 3 اشهر وخلال زيارة له لمقرها، قام بإبلاغ المديرة العامة للاونروا في لبنان بأنّ البلدية ستوقف خدماتها حول ازالة النفايات في مخيمي صبرا وشاتيلا".