حادث مروّع على طريق الحازمية.. وصور ترصد المشهد

وقع حادث سير مروّع، مساء اليوم الأحد، على أوتوستراد الحازمية - طريق الشام، ما أدى إلى إنقلاب سيارة وسط الطريق.

وعلى الفور، حضرت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل جرحى جراء الحادث الذي أدى إلى زحمة سير خانقة.