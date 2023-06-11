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لبنان

حادث مروّع على طريق الحازمية.. وصور ترصد المشهد

Lebanon 24
11-06-2023 | 14:25
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وقع حادث سير مروّع، مساء اليوم الأحد، على أوتوستراد الحازمية - طريق الشام، ما أدى إلى إنقلاب سيارة وسط الطريق.
وعلى الفور، حضرت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل جرحى جراء الحادث الذي أدى إلى زحمة سير خانقة.
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