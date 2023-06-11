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لبنان

"هجومٌ" يطالُ رجلاً وزوجته في الجنوب.. ما حصل معهما مأسوي!

Lebanon 24
11-06-2023 | 14:45
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن وقوع جريمة مروّعة، اليوم الأحد في مدينة صور، إذ تعرّض رجلٌ وزوجته لطعنات بالسكين من قبل أحد الأشخاص. 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ الحادثة حصلت بسبب "خلاف" وإشكال، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة. 
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