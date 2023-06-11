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لبنان

هاشم: جلسة الأربعاء قائمة في موعدها وبرّي مُصر على حصولها

Lebanon 24
11-06-2023 | 16:00
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أكّدَ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم إنّ جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء قائمة في موعدها، مشيراً إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري مُصرٌّ على حصولها حتى هذه اللحظة، وأضاف: "سنُصوّت لرئيس تيار المرده سليماة فرنجية ولتأخُذْ اللعبة الديمقراطية منحاها".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، أشار هاشم إلى أنَّ البعض يستبقُ خروج نواب "الثنائي الشيعي" من الجلسة هذه المرّة، وقال: "من قال لكم إننا سنُعطل النصاب؟ هذا قرارٌ نتخذه خلال الجلسة بحسب المنحى الذي ستتخذه وإن خرجنا فهذا حقٌّ يكفلهُ لنا الدستور". 
 
 
 
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