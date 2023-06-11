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لبنان

"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا سيكونُ سعره!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2023 | 16:08
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تلقى مواطنون قبل أيام رسائلَ من بعض أصحاب المولدات تفيدُ بأنه قد يكون هناك توجَّهٌ لربط الفاتورة الشهرية لاحقاً بـ"دولارٍ جديد" قد يُطلق عليه "دولار الموتور". 
ووفقاً لما تبيّن، فإنَّ بعض أصحاب المولدات سيضعون على الفاتورة سعر الدولار الذي على أساسه سيدفع المواطن الفاتورة بالليرة اللبنانية، علماً أنَّ قيمة الإستهلاك تُوضع بالدولار منذ أشهرٍ عديدة.
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ومن الممكن أن يختلف سعر "دولار الموتور" عن سعر الدولار في السوق الموازية، ورجّح أحد أصحاب المولدات أن تكون قيمته أعلى من السعر المتداول بـ500 ليرة لبنانية كحدّ أدنى. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر الدولار حالياً 93 ألف ليرة، فإن "دولار الموتور" سيكون بـ93500 ليرة لبنانية وهكذا.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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