جميل السيد ينتقد جهاد أزعور.. هكذا وصفه مباشرة على الهواء (فيديو)

رأى النائب جميل السيّد أنّ المعركة الرئاسية "سياسية بامتياز"، مشيراً إلى أن "جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء إختبارية ولن يتمّ فيها إنتخاب أي رئيس حتى لو حصد أيُّ مرشح على 60 صوتاً".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الأحد، قال السيّد: "هناك مرشح أعلن عن ترشحه للرئاسة وهو سليمان فرنجية وهناك آخر لم يُعلن عن ذلك وهو جهاد أزعور، وإنطلاقاً من هنا فإن الأخير لا يُعطي القيمة المطلوبة للموقع الرئاسي، ويتعاطى مع الموضوع مثل عريس ينتظر تلقي الدعوة لزفافه من المدعويين".

وأشار السيد إلى أنّ "الدول الغربية لا تريد إعادة النازحين إلى سوريا وسط معاناة لبنان مع الإنهيار الإقتصادي"، وسأل: "هل يمكن لفرنجية أو أزعور الالتزام بحل هذا الأمر من دون الخوف على المصالح الشخصية؟".