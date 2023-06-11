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لبنان

عبد المسيح: جهاد أزعور ليس المرشح المفضّل بالنسبة لي

Lebanon 24
11-06-2023 | 16:41
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قال النائب أديب عبد المسيح إن أفضل مرشح رئاسي بالنسبة له هو النائب ميشال معوض، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "ذلك لا يعني أن المرشح جهاد أزعور غير جيد لكنه ليس المُفضّل"، وقال: "بالنسبة لي، جهاد أزعور سيكون آخر مرشح لدي ولا نريد الدخول بلعبة حرق الأسماء".
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وأكمل: "حزب القوات اللبنانية مسؤولٌ عن خطاباته وبرأيي الكلام يجب أن يكون مدروساً لجذب بعض النواب".
وأعرب عبد المسيح عن اعتقاده بأنّ نواب "لبنان القوي" سيلتزمون بقرار إنتخاب جهاد أزعور، كاشفاً أن الأرقام الحالية تشيرُ إلى أنَّ الأخير اقتربَ من الـ60 صوتاً. 
وختم: "ميشال معوض هو المرشح الأفضل للرئاسة وأتمنى أن نأتي برئيس من خارج المنظومة".
 
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