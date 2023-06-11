نائبٌ يدعو أزعور للإنسحاب من السباق الرئاسي.. من هو؟

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دعا النائب سجيع عطية المرشح الرئاسي جهاد أزعور إلى الإنسحاب من سباق الإستحقاق الرئاسي"، مشيراً إلى أن "هناك حاجة لتأمين النصاب في الدورتين الأولى والثانية لجلسة الأربعاء الرئاسية وما زلنا بمرحلة النقاش لناحية الإسم، وخيار التصويت بالورقة البيضاء مطروح إلى جانب خيارات أخرى".وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال عطية: "غداً سنجتمع بمكتب النائب عماد الحوت ونسعى لجمع أكبر عدد ممكن والاحتمالات مفتوحة بين المرشحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور والورقة البيضاء أو شعار معين".