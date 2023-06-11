Advertisement

لبنان

نائبٌ يدعو أزعور للإنسحاب من السباق الرئاسي.. من هو؟

Lebanon 24
11-06-2023 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1076560-638221243836059947.jpg
Doc-P-1076560-638221243836059947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا النائب سجيع عطية المرشح الرئاسي جهاد أزعور إلى الإنسحاب من سباق الإستحقاق الرئاسي"، مشيراً إلى أن "هناك حاجة لتأمين النصاب في الدورتين الأولى والثانية لجلسة الأربعاء الرئاسية وما زلنا بمرحلة النقاش لناحية الإسم، وخيار التصويت بالورقة البيضاء مطروح إلى جانب خيارات أخرى".
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال عطية: "غداً سنجتمع بمكتب النائب عماد الحوت ونسعى لجمع أكبر عدد ممكن والاحتمالات مفتوحة بين المرشحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور والورقة البيضاء أو شعار معين".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-06-11
17:22 | 2023-06-11
17:19 | 2023-06-11
17:08 | 2023-06-11
17:04 | 2023-06-11
17:01 | 2023-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website