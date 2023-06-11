محاولات تبريد أجواء

قام وسطاء بمحاولات تبريد الأجواء بين حارة حريك والرابية، وتطويق الفلتان الحاصل على وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك خلال زيارات حصلت للعماد عون والنائب باسيل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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