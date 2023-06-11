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لبنان
محاولات تبريد أجواء
Lebanon 24
11-06-2023
|
17:01
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قام وسطاء بمحاولات تبريد الأجواء بين حارة حريك والرابية، وتطويق الفلتان الحاصل على وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك خلال زيارات حصلت للعماد عون والنائب باسيل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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