كرامي: لا رئيس للجمهورية الأربعاء وعلينا الذهاب إلى الحوار

قال النائب فيصل كرامي إنه أعلن منذ العام 2013 أنه سينتخب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهوريّة"، وأضاف: "لا أرى أن هناك غير فرنجية يمكنه الوصول إلى إستراتيجية دفاعية وإيجاد حل لملف النازحين السوريين".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، الأحد، قال: "هناك زيارات ستحصل وعلى ضوئها سيتخذ تكتل التوافق الوطني قراره. كذلك، سنزور المفتي عبد اللطيف دريان ونستمع إلى رأيه، ثمّ نتخذ القرار بالاجماع وما تصوت له الاكثرية نسير به".

وأكمل: " لا تستفزني أي شخصية ولست مسؤولاً عن مواقف الآخرين ولا عن موقف الحلفاء. أنا حرٌّ بخياري وغيري حرّ بخياره ولن نصل الى نتيجة الأربعاء وبالتالي علينا الذهاب إلى الحوار".

واعتبر كرامي أنّ أي "رئيس يصل في ظل الانقسام العمودي سيدخلنا في 6 سنوات من المماحكات والصراعات"، وأضاف: "البلد ما بيركب بهيدا الشكل، وما يحصل بين القوى المسيحية اتفاق وَهم وعابر والاتفاق الحقيقي ليس اتفاق أوعى خيّك بل أوعى يوصل سليمان فرنجية".