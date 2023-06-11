Advertisement

لبنان

كرامي: لا رئيس للجمهورية الأربعاء وعلينا الذهاب إلى الحوار

Lebanon 24
11-06-2023 | 17:08
A-
A+
Doc-P-1076566-638221258601332173.jpg
Doc-P-1076566-638221258601332173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب فيصل كرامي إنه أعلن منذ العام 2013 أنه سينتخب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهوريّة"، وأضاف: "لا أرى أن هناك غير فرنجية يمكنه الوصول إلى إستراتيجية دفاعية وإيجاد حل لملف النازحين السوريين". 
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، الأحد، قال: "هناك زيارات ستحصل وعلى ضوئها سيتخذ تكتل التوافق الوطني قراره. كذلك، سنزور المفتي عبد اللطيف دريان ونستمع إلى رأيه، ثمّ نتخذ القرار بالاجماع وما تصوت له الاكثرية نسير به".
وأكمل: "لا تستفزني أي شخصية ولست مسؤولاً عن مواقف الآخرين ولا عن موقف الحلفاء. أنا حرٌّ بخياري وغيري حرّ بخياره ولن نصل الى نتيجة الأربعاء وبالتالي علينا الذهاب إلى الحوار".
واعتبر كرامي أنّ أي "رئيس يصل في ظل الانقسام العمودي سيدخلنا في 6 سنوات من المماحكات والصراعات"، وأضاف: "البلد ما بيركب بهيدا الشكل، وما يحصل بين القوى المسيحية اتفاق وَهم وعابر والاتفاق الحقيقي ليس اتفاق أوعى خيّك بل أوعى يوصل سليمان فرنجية".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:12 | 2023-06-11
22:02 | 2023-06-11
22:14 | 2023-06-11
22:20 | 2023-06-11
23:04 | 2023-06-11
22:54 | 2023-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website