Advertisement

لبنان

جرادي: لن أصوّت بورقة بيضاء في جلسة الأربعاء

Lebanon 24
11-06-2023 | 17:19
A-
A+
Doc-P-1076567-638221261606634613.jpg
Doc-P-1076567-638221261606634613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد النائب الياس جرادي رفضه "الإصطفاف السياسي" خصوصاً في ملف رئاسة الجمهوريّة، وقال: "موقفي لا يزال واضحاً من البداية، وكنت طرحت أسماء من ضمنها زياد بارود ولكنني لم اقل انني سأنتخب الأربعاء زياد بارود وقد انتخبه ولا زلت في نفس المنهج".
Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال جرادي: "من الأساس دعونا الى عدم تعطيل الجلسات وما زال الزميلان ملحم خلف ونجاة صليبا يعتصمان في المجلس من أجل ذلك".
 
وأضاف: "لن أصوّت بورقة بيضاء ولن أقاطع الجلسات ولن أكون بلا رأي وسأدعم الرئيس الذي يفوز حتى النهاية واذا لم يعمل من أجل الوطن سأنتقده انتقاداً بنّاءً".

وتابع: "لم تتم دعوتي الى اجتماع النواب التغييريين للاتفاق على من سيصوتون في الجلسة، وقراري واضح انا ضد الاصطفاف".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:12 | 2023-06-11
22:02 | 2023-06-11
22:14 | 2023-06-11
22:20 | 2023-06-11
23:04 | 2023-06-11
22:54 | 2023-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website