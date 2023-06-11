جرادي: لن أصوّت بورقة بيضاء في جلسة الأربعاء

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال جرادي: "من الأساس دعونا الى عدم تعطيل الجلسات وما زال الزميلان ملحم خلف ونجاة صليبا يعتصمان في المجلس من أجل ذلك". أكد النائب الياس جرادي رفضه "الإصطفاف السياسي" خصوصاً في ملف رئاسة الجمهوريّة، وقال: "موقفي لا يزال واضحاً من البداية، وكنت طرحت أسماء من ضمنها زياد بارود ولكنني لم اقل انني سأنتخب الأربعاء زياد بارود وقد انتخبه ولا زلت في نفس المنهج".وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال جرادي: "من الأساس دعونا الى عدم تعطيل الجلسات وما زال الزميلان ملحم خلف ونجاة صليبا يعتصمان في المجلس من أجل ذلك".

وأضاف: "لن أصوّت بورقة بيضاء ولن أقاطع الجلسات ولن أكون بلا رأي وسأدعم الرئيس الذي يفوز حتى النهاية واذا لم يعمل من أجل الوطن سأنتقده انتقاداً بنّاءً".



وتابع: "لم تتم دعوتي الى اجتماع النواب التغييريين للاتفاق على من سيصوتون في الجلسة، وقراري واضح انا ضد الاصطفاف".