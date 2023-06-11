فقدان السند

فَقَدَ مسؤول لبناني بارز "سنده" الأول في عاصمة أوروبية معنية بالوضع اللبناني، بعد التغييرات الرئاسية التي حصلت في الفريق المسؤول عن الملف اللبناني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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