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لبنان
حمدان لـ"الأنباء" الكويتية: الاستحقاق الرئاسي يتخبّط في فوضى قاتلة للبلاد
Lebanon 24
11-06-2023
|
18:00
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رأى النائب التغييري المحامي فراس حمدان ان "الاستحقاق الرئاسي يتخبط في فوضى قاتلة للبلاد، وعلى الكتل النيابية الممثلة للمنظومة السياسية، ان تتحمل مسؤولياتها عبر انتخاب رئيس للجمهورية، يكون مدخلا لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وبالتالي تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة وإصلاحية من مستقلين أصحاب خبرات وكفاءات في إدارة الشأن العام"، معتبرا بالتالي ان "حالة التمترس التي يشهدها مجلس النواب، ومحاولة البعض فرض مرشحهم على اللبنانيين، لن يؤدي إلا إلى استفحال الأزمة والبقاء في دوامة الفراغ الرئاسي".
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ولفت حمدان في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية إلى ان "مرشح المعارضة الوزير السابق جهاد ازعور، لم يطرح برنامجه الرئاسي لاطلاع القوى النيابية على ما يصبو إليه في كيفية معالجة الانهيار على اختلاف أنواعه، فيما مرشح الممانعة الوزير السابق سليمان فرنجية، ركن أساسي في النظام السياسي القائم، وأحد رموز المنظومة التي انتجت انهيار الدولة بفعل ممارساتها ذات المصالح الحزبية والخاصة، ما يعني ان ترشيح فرنجية ينم عن اختيار العودة الى العهد السابق، وبالتالي استمرار الأزمة من جهة، ولعبة الإفلات من المحاسبة والعقاب من جهة ثانية".
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