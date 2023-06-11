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لبنان
المعارضة تعمّم على نوابها الحيطة
Lebanon 24
11-06-2023
|
22:46
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كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": في أجواء مشحونة بالتوتر يتحضر النواب لجلسة الإنتخاب الرئاسية. والتزاماً بالتعميم خفّف نواب المعارضة تحركاتهم ولاذت غالبيتهم بالصمت. على جبهة «التيار»- «حزب الله» لم يكن الوضع أقل توتراَ، وقد شهر «حزب الله» عدة المواجهة للحليف السابق ولم ييأس بعد من محاولة احداث خرق في صفوف نواب «تكتل لبنان القوي» وحث بعضهم على الخروج على الاجماع بانتخاب أزعور. الوساطة بين الطرفين بوشرت ومرحلة ما بعد الجلسة لكل حادث حديث.
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ليس معلوماً ما اذا كانت جلسة الأربعاء ستعد استكمالاً للجلسات المقبلة ام هي جلسة انتخاب جديدة أي بمثابة الأولى التي تعقد بعد انقطاع. فرق دستوري بين الإعتبارين: اذا كانت تتمة فيعني أنّ النصاب المفترض هو 86 نائباً مقابل 86 للإنتخاب، أما اذا كانت استكمالاً للجلسات التي سبق وانعقدت فيعني وجوب تأمين 86 للنصاب و65 نائباً للإنتخاب. ويمكن لمثل هذا الجدل أن يطرح ولا تجد من يحسمه خاصة وأنّ مجلس النواب أناط بنفسه وحده حصرية تفسير الدستور. في التجارب السابقة كان الأمر مدعاة جدال يوم طرحه النائب ملحم خلف لولا أن سعى البعض إلى سحبه من التداول خشية أن يتكرر بصيغة تجعل للمسلمين الغلبة في البرلمان.بات بحكم المؤكد أنّ الجلسة ستعقد في دورتها الأولى فيما لن يتأمن نصاب الجلسة الثانية لإصرار الثنائي وحلفائه على أنّ انتخاب أزعور لن يمر حتى ولو نال أصواتاً أكثر من أصوات فرنجية. الخشية في أن ينتقل التشنج السائد بين المعارضة والثنائي إلى جلسة الإنتخاب أو أن يمنع حصولها قبيل انعقادها بفترة وجيزة. ليس سهلاً البيان الذي تحدث باسم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان والذي اعتبر أنّ تمرير انتخاب رئيس جمهورية أميركي وطعن الثنائي أمر خطير وأنّ الرئاسة لن تمر من دون الشراكة وهو كلام يختصر مقاربة الثنائي لإنتخاب أزعور ولو أنّ الرجل كان انطلق في خطوة ترشيحه من الثنائي الشيعي إثر زيارته لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية النائب محمد رعد ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري. سيكون الثنائي محرجاً في حال حصل أزعور على أصوات أعلى من أصوات فرنجية ما سيظهر تكتلاً حوله يؤهله ليكون رئيساً من الدورة الأولى ولو معنوياً خاصة اذا ما عطل جلسة الإنتخاب فيما قد يظهر الثنائي بمفرده ولو أنّ ضمناً يصر على خياره ولو تطلب الأمر الإنتقال إلى مرحلة أشد وأصعب بإعادة النظر في النظام برمته وتوزيع الحصص اي المطالبة بالمثالثة.
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