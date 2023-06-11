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لبنان
رفع الحظر الخليجي قرار امني سياسي ولن يحصل قبل الانتخاب
Lebanon 24
11-06-2023
|
23:04
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قال رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر ل" الديار" : إننا نعلم بفعل اتصالاتنا مع السفاره السعودية وأصدقائنا في الخليج والسعودية ان قرار منع السفر الى لبنان هو قضية أمنية سياسية وحتى الآن لم تظهر بوادر رفع هذا الحظر ولا نتصور ان يتم ذلك قبل انتخاب رئيس للبلاد فيرى الاخوة الخليجيون انهم لن يرفعوا قرار حظر مجيء رعاياهم الى لبنان إلا عندما يشاهدون الأداة الحاصلة فيه. هذا ما أعرفه شخصيا بفعل اتصالاتي الدائمة مع مسؤولين كبار في السعودية. ان قرار المنع السعودي الإماراتي لا يزال نافذا وبالنسبة لبقية الخليجيين يوجد تحذير لكن القطري والكويتي يأتيان الى لبنان بحذر وبعدد قليل . ان الأعداد الكبيرة والديموغرافيا الأساسية هي من السعودية كذلك الاستثمارات الضخمة التي كانت تحدث في لبنان هي للسعوديين وقد كانت استثمارات متفرقة من حيث المواقع إن في العقارات أو البناء أو الفنادق وغيرها من القطاعات لذا انطلاقا من هذا الواقع نحن ننتظر رفع الحظر والتحذير عن لبنان وهو للمناسبة ليس خليجيا فقط انما يمتد الى الدول الغربية لا سيما الولايات المتحدة الأميركية التي تحذر رعاياها دائما من القدوم الى لبنان مما يؤثر في الواقع السياحي في البلاد .
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وعن توقعاته للموسم السياحي يقول الاشقر :
هذا الموسم لن يكون بعيدا عما حصل في موسم الصيف الفائت إذ يوجد ما يقارب 450000 لبناني يعيشون في الخليج وهم ليسوا مغتربين انما يعملون ويعيشون في الخليج وهم يترددون الى لبنان. كذلك يعيش 250000 لبناني في افريقيا والإمكانات المادية لديهم متوافرة كما يوجد 200000 لبناني تركوا لبنان في سنوات الأزمة الأخيرة وهم يعيشون في قبرص وتركيا واليونان وهم على تواصل مع اهلهم في لبنان ولم يتركوا بالتالي وطنهم نهائيا. انا أرى أن كل هؤلاء سيعودون الى لبنان خلال الصيف الى جانب السائح العراقي الذي يشكل لبنان له وجهة سياحية مهمة وهو يأتي اليه بأعداد كبيرة ثم يأتي السائح الأردني بأعداد أصغر وبعده السائح المصري الذي قل عدده كثيرا بعد وضع الكابيتال كونترول في مصر ولم يعد بالتالي مسموحا إخراج مبالغ مالية كبيرة من البلاد. ايضا يقصد لبنان بعض السياح الغربيين من هواة المغامره والرياضة إذ يوجد حاليا في لبنان والعالم ككل السياحة الرياضية مثل رياضة التسلق والسير في الاحراج والسباحة الى جانب السياحة الثقافية والآثار وهذا خلق نموا بسيطا في هذه الشريحة من السياحة اي سياحة المغامرات.
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