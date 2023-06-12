Advertisement

لبنان

أتى على مساحات حرجية كبيرة.. الدفاع المدني يسيطر على حريق أدما

Lebanon 24
12-06-2023 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1076618-638221527832047198.jpg
Doc-P-1076618-638221527832047198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية، حريقا إندلع فجرا وأتى على مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية في أدما كسروان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبو الحسن: مبروك لمتطوعي الدفاع المدني تثبيتهم
lebanon 24
12/06/2023 12:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النتيجة صدرت.. هذه أسماء الناجحين في مباراة توظيف متطوعي "الدفاع المدني"
lebanon 24
12/06/2023 12:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلان هام من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
12/06/2023 12:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: اخماد حريق اعشاب وشجرة في صربا
lebanon 24
12/06/2023 12:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24

ادما

الدفاع المدني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-06-12
04:30 | 2023-06-12
05:15 | 2023-06-12
05:05 | 2023-06-12
04:33 | 2023-06-12
04:24 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website