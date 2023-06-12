Advertisement

لبنان

ميقاتي يبحث مع قيادة اليونيفيل الوضع المتوتر في الجنوب وجلسة حكومية غدا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-06-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1076626-638221540974235205.png
Doc-P-1076626-638221540974235205.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يحجب الاهتمام الاساسي بجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الاربعاء المقبل، والتي يمكن وصفها بـ "جلسة الكباش ومين اقوى من مين" الاهتمام الحكومي بملفين اساسيين بارزين هما الوضع في الجنوب والنازحون السوريون .
Advertisement

فقد شكل الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية في منطقة تلال كفرشوبا المحتلة محور الاهتمام في الايام الاخيرة في ضوء المحاولات المستمرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ أشغال مختلفة، من تجريف ومدّ أسلاك شائكة وحفر خنادق، فيما تسجل تجمّعات مستمرة للاهالي لمنعه من استكمال أعماله على أرضهم المحتلة.
وهذا الملف من جوانبه كافة سيكون اليوم محور الاجتماع الذي سيعقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وفد من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان برئاسة القائد العام لـ" اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو.

في المقابل دعا رئيس الحكومة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا عند الثالثة من بعد ظهر غدٍ الثلاثاء للبحث في موضوع النازحين السوريين، وورقة العمل الموحّدة التي سيحملها وزير الخارجية الى مؤتمر النازحين السوريين في بروكسل الذي ينعقد يومي الاربعاء والخميس. ويجري حاليا اعداد مسودة الورقة اللبنانية لبتها واقرارها.
وسيتم البحث ايضا في الخطوات التي قطعتها خطة عودة النازحين  وموضوع الداتا المحجوز لدى مفوضية شؤون اللاجئين، والملف العالق بشأن دفع مخصصات النازحين بالدولار الاميركي، اضافة الى تشكيل وفد وزاري لزيارة دمشق لبحث ملف العودة، على ان تلي ذلك زيارة وزير المهجرين عصام شرف الدين الى العاصمة السورية للتحضير مع الوزراء السوريين المعنيين لملف الزيارة.
وعلى جدول اعمال الحكومة غدا ايضا موضوع طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين للمعاونة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية في "ملف كوساكوفا ورفاقها" المرتبط بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك في الدعوى المقامة في فرنسا لإسترداد حقوق الدولة .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-06-12
04:30 | 2023-06-12
05:15 | 2023-06-12
05:05 | 2023-06-12
04:33 | 2023-06-12
04:24 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website