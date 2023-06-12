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لبنان

فارق الأصوات بين فرنجية وأزعور... "هذا هو الحد الاقصى"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-06-2023 | 01:15
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قال مصدر مقرّب من فريق "الممانعة" ومتابع لمجريات التحضيرات الخاصة بجلسة الانتخاب الرئاسية التي ستُعقد الأربعاء المقبل لـ" لبنان 24" ان "فارق الأصوات بين رئيس (تيار المردة) سليمان فرنجيه والوزير السابق جهاد ازعور سيكون صوتين او 3 أصوات كحدّ اقصى"، من دون ان يكشف عن هوية المرشح الذي سينال فارق  الأصوات الاضافية.
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أضاف: " بغض النظر عن عدد الأصوات، فإن جلسة الأربعاء لن تتمكن من انتاج رئيس للجمهورية، اذ ان مختلف القوى السياسية ومن ضمنها بعض القوى الوازنة  التي رشحّت أزعور ستسعى لايجاد مخرج لعدم انعقاد الدورة الثانية، على حدّ تعبيره.
في المقابل ، لفت مصدر نيابي معارض إن دولة إقليمية وقفت طوال الفترة الماضية على الحياد من دون التدخل مباشرةً في أسماء المرشحين وإنتمائهم من منطلق أن هذا الإستحقاق هو داخلي لبناني ، تسعى منذ  عشرة أيام الى الإيحاء برضاها عن مرشح معين، وربما تواصلت بطريقة غير مباشرة  مع عدد من النواب كي لا يبقوا في "المنطقة الرمادية والضبابية".
واعتبر المصدر"أن قرار كتلة اللقاء الديموقراطي الأخير بدعم جهاد ازعور هو اكبر دليل على "قبة الباط " الاقليمية مما قد يؤدي ايضا الى بقاء عدد من النواب المحسوبين اصلا على "فريق الثامن من آذار"، والذين يعتبرون من "الرماديين"، داخل القاعة العامة في مجلس النواب كي لا يتم تعطيل نصاب الدورة الثانية من جلسة الانتخاب".

لبنان

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