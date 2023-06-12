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لبنان
الحملة على أزعور يديرها "مستشار"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-06-2023
|
01:45
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إشتدت في الأيام الماضية الحملة الإعلامية على المرشح لرئاسة الجمهورية جهاد أزعور وخاصةً على مواقع التواصل الإجتماعي وعدد من الصحف التي تناولت "مرحلة توليه منصب وزير المالية في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وكل الإخفاقات المالية التي حصلت وبالتحديد صرف الـ ١١ مليار دولار على أساس القاعدة الإثني عشرية".
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وتسعى هذه الحملات الى إظهاره غير صالح لإدارة النهوض الإقتصادي إذا وصل الى رئاسة الجمهورية .
معلومات موثوقة افادت أن هذه الحملة المنظمة يديرها مستشار وزير سابق يدعى (ب.ب) ، وأن هذا المستشار لا يخفي أبداً ضلوعه بهذه الحملة وتواصله مع عدد من الصحافيين لإدارتها وأنه ينشط أيضاً على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة أزعور .
المصدر: لبنان 24
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