محاولات مزدوجة لاستقطاب نواب التغيير

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في الوقت الذي تعمل فيه المعارضة على استقطاب اكبر عدد ممكن من "نواب التغيير" للتصويت لمرشحها الرئاسي، يبدو ان قوى اخرى ايضا تحاول الاستفادة من علاقتها بهؤلاء النواب.وبحسب مصادر مطلعة فإن النواب المستقلين الذين قرروا عدم التصويت لاي من المرشحين المطروحين، يعملون على اقناع عدد من "نواب التغيير" من اجل التصويت بورقة بيضاء في الجلسة النيابية.وترى المصادر ان الاجابة النهائية لـ"نواب التغيير" ستعطى "لمن يعنيهم الامر" خلال الساعات المقبلة، ولن تتأخر اكثر من ذلك.