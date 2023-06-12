نوّاب يبحثون" عن إسم أو شعار"!

Advertisement

يحاول عدد لا بأس به من النواب السنّة وبعض النواب المستقلين الهروب من فكرة التصويت بالورقة البيضاء في جلسة انتخاب الرئيس المقررة الأربعاء المقبل.وبحسب المصادر فإن البحث يجري عن مرشح ثالث يتم التصويت له خصوصا وأنه، في حال تم الاتفاق بين جميع النواب المعترضين على كلا المرشحين فرنجية وازعور ، فإن عددهم قد يصل الى 20 نائبا.وتقول المصادر انه في حال لم يتم الاتفاق على اسم مرشح ثالث، فإن الاتجاه هو للتصويت بشعار ما او بعبارة ذات رسالة وطنية معينة.