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لبنان

نوّاب يبحثون" عن إسم أو شعار"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-06-2023 | 02:45
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يحاول عدد لا بأس به من النواب السنّة وبعض النواب المستقلين الهروب من فكرة التصويت بالورقة البيضاء في جلسة انتخاب الرئيس المقررة الأربعاء المقبل.
وبحسب المصادر فإن البحث يجري عن مرشح ثالث يتم التصويت له خصوصا وأنه، في حال تم الاتفاق بين جميع النواب المعترضين على كلا المرشحين فرنجية وازعور ، فإن عددهم قد يصل الى 20 نائبا.
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وتقول المصادر انه في حال لم يتم الاتفاق على اسم مرشح ثالث، فإن الاتجاه هو للتصويت بشعار ما او بعبارة ذات رسالة وطنية معينة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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