عن تعميم "صيرفة".. ماذا أعلن خبيرٌ إقتصادي؟

قال الخبيرُ الإقتصادي والمصرفيّ نسيب غبريل إنَّ "النظام الداخلي لمصرف لبنان يشيرُ إلى أن نائب الحاكم الأول هو من يتولى مسؤولية إدارة المؤسسة إلى حين تعيين الحاكم الأصيل"، موضحاً أنه "لن تكون هناك أيّ قرارات جذريّة في هذه الفترة".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أوضح غبريل إنّ التعميم 165 المرتبط بسحب الدولار على منصة "صيرفة"، أتى ليعكُس الواقع على الأرض"، لافتاً إلى أنّ "هدف ذاك التعميم هو التخفيف من مخاطر التداول بالنقد وتحديداً بالليرة اللبنانية، في حين أنه يسمُح أيضاً بكتابة شيكات على الحسابات بالدولار وبالليرة".