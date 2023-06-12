عون: من حق كل فريق سياسي أن يكون لديه مرشح رئاسي

غرد الرئيس ميشال العماد ميشال عون عبر حسابه على "تويتر": "نظامنا ديموقراطي ودستورنا يكفل حرية الرأي. وعليه، فإن من حق كل فريق سياسي أن يكون لديه مرشح رئاسي من دون أن يستجر ذلك خطاب التخوين والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور. إن احترام الآخر وحقوقه هو في أساس الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ومن يريد الوطن لا بد وأن يحترم هذه المبادئ".

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