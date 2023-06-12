بمشاركة "ملتقى التأثير المدني في لبنان".. حلقة تشاوريّة إقليميّة عن الدين والشأن العامّ

في شراكةٍ استراتيجيّة بين مجموعة "نختار الحياة" وجامعة دار الكلمة (فلسطين) وملتقى التأثير المدني (لبنان) ومسارات للتنميّة الثقافيّة والإعلاميّة (العراق) والسّبيل (فلسطين)، تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء 13 حزيران 2023 وعلى مدى يومين في لارنكا، حلقة تشاوريّة إقليميّة عن الدين والشأن العامّ تحت عنوان: "الكفّ عن تسييس الدين وتديين السياسة".

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ويشارك في الحلقة التشاورية 21 خبيرة وخبيراً من فلسطين ولبنان، ومصر، وسوريا، والأردن، والعراق وسيتضمن برنامج نهار الثلاثاء جلسة الافتتاح ثمّ الجلسة الأولى تحت عنوان: كيفيّة التعامل مع الخيارات السياسيّة التي يتحكّم فيها الدين والجلسة الثّانية تحت عنوان: الأديان وحقوق الإنسان – إقصاء أم تدبّر بنّاء؟. أمّا نهار الأربعاء فستُعقّد الجلسة الثّالثة تحت عنوان: كم من الدين يمكن أن يتحمّله الفضاء العامّ؟. أما الجلسة الرّابعة فستكون لمناقشة البيان الختاميّ في حين أن الجلسة الخامسة ستكون لمناقشة إستراتيجية العمل المستقبليّة وخارطة الطريق.