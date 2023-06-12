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لبنان

حاصباني: من حق من دُمّرت مدينتهم معرفة لمن سيصوّت نواب بيروت

Lebanon 24
12-06-2023 | 03:06
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 غرد النائب غسان حاصباني عبر حسابه على "تويتر":"باسم شهداء وضحايا ومتضرري انفجار مرفأ ببيروت وأهلهم أسأل: كيف سيصوت للرئاسة الزملاء نواب العاصمة بعامة وبيروت الأولى بخاصة؟ رغم ان الاقتراع سريّ، لكن مع خيار المرشحين الحالي من حق من دمرت مدينتهم ولم يروا العدالة معرفة الجواب. صوتي طبعا لجهاد أزعور فالورقة البيضاء لمصلحة خصمه".
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