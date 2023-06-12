Advertisement

لبنان

نواب مهددون.. "ما رح يشوفوها الدورة الجاية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-06-2023 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1076671-638221614553726657.jpeg
Doc-P-1076671-638221614553726657.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الاشكالات في صفوف نواب الأحزاب على خلفية التصويت لمرشح رئاسي في الجلسة المزمع عقدها في 14 من الشهر الجاري.
وفي هذا الاطار، شدد رئيس حزب أمام شخصيات التقاها على ان مجموعة من النواب التي تعارض القرارات الحزبية، لن تكون على لوائح الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة، اذا ما استمرت بهذا الاسلوب في التعامل، خصوصاً وانها ليست المرة الأولى التي تعارض هذه المجموعة قرارات القيادة.
Advertisement
وأبدى رئيس الحزب انزعاجه من الطريقة التي يتصرف بها هؤلاء النواب، ولا سيما انهم تغيبوا في الاجتماع الاخير لمكتب الحزب، ما دفعه الى رفع سقف الكلام تجاههم والتهديد علناً بابعادهم عن الحزب اذا ما استمروا بـ"التمرد".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-06-12
04:30 | 2023-06-12
07:27 | 2023-06-12
07:20 | 2023-06-12
07:13 | 2023-06-12
06:59 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website