نواب مهددون.. "ما رح يشوفوها الدورة الجاية"

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ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الاشكالات في صفوف نواب الأحزاب على خلفية التصويت لمرشح رئاسي في الجلسة المزمع عقدها في 14 من الشهر الجاري.وفي هذا الاطار، شدد رئيس حزب أمام شخصيات التقاها على ان مجموعة من النواب التي تعارض القرارات الحزبية، لن تكون على لوائح الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة، اذا ما استمرت بهذا الاسلوب في التعامل، خصوصاً وانها ليست المرة الأولى التي تعارض هذه المجموعة قرارات القيادة.وأبدى رئيس الحزب انزعاجه من الطريقة التي يتصرف بها هؤلاء النواب، ولا سيما انهم تغيبوا في الاجتماع الاخير لمكتب الحزب، ما دفعه الى رفع سقف الكلام تجاههم والتهديد علناً بابعادهم عن الحزب اذا ما استمروا بـ"التمرد".