بعملية نوعية.. شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة سيارات في حي السلم والليلكي

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والسلب في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكنت من رصد نشاط عصابة يقوم أفرادها بسرقة السيارات من مناطق جبل لبنان، بالإضافة الى قيامهم بتنفيذ عمليات سرقة وسلب بقوة السلاح طالت العديد من المواطنين.نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية شخصين من أفراد العصابة، وهما كل من: س.د. (مواليد عام 1986، لبناني) ح.م. (مواليد عام 1988، لبناني) من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة سيارات.بتاريخي 28 و29-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة حي السلم والثاني في محلة الليلكي، وبتفتيشهما تم ضبط مسدس حربي وأدوات تستخدم في عمليات السرقة.بالتحقيق معهما، اعترف الأول بإقدامه بالاشتراك مع الثاني على تنفيذ عمليات سرقة سيارات، بالاضافة الى قيامهما بعمليات سلب عدة بقوة السلاح في الشويفات وفرن الشباك والاوزاعي. كذلك، اعترف الثاني بما نسب اليه.اجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.