نفى الحزب "التقدمي الإشتراكي" في بيان له، اليوم الإثنين، ما أوردته صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم، عن رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديد موعدٍ لرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط.

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وأشار بيان الحزب إلى أنّ العلاقة التاريخية مع بري "وثيقة ومستمرة على قاعدة الوضوح والاحترام".