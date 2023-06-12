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لبنان

اعلان هام من اوجيرو.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
12-06-2023 | 04:04
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أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر"، أنه نظرا لأعمال الصيانة، إن الاتصال بخط 1515 غير ممكن حاليًّا. يرجى التواصل معنا عبر موقعنا http://ogero.gov.lb أو عبر تطبيق "My Ogero" للإبلاغ عن أيّ عطل".

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