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لبنان

هذا هو موعد زيارة لودريان بيروت

Lebanon 24
12-06-2023 | 04:08
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب سفيرة فرنسا آن غريو، وقال بعد اللقاء ان زيارة  الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان لبنان ستكون الاسبوع المقبل.
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آن غريو

جان ايف لودريان

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