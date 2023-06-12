هذا هو موعد زيارة لودريان بيروت

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب سفيرة فرنسا آن غريو، وقال بعد اللقاء ان زيارة الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان لبنان ستكون الاسبوع المقبل.

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