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لبنان

بندٌ جديد يُضاف إلى جدول أعمال جلسة الحكومة غداً.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-06-2023 | 04:24
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تبلغ الوزراء، اليوم الإثنين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إضافة بند جديد على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد يوم غدٍ الثلاثاء في السراي الكبير عند الساعة 3 من بعد الظهر.
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وبحسب كتابٍ صادر عن الأمانة العامة، فإنّ البند الجديد يتعلق بعقد إستقراضٍ جديد بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان لزوم متابعة دفع مستحقات القروض المتوجبة على الدولة اللبنانية لصالح الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية.
 
وبالتالي، فإن جدول الأعمال الأساسي للجلسة بات يتضمنُ إلى جانب البند الجديد المُدرج أعلاه، الموضوعين التاليين:
 
1- موضوع النازحين السوريين.
 
2- طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاقٍ بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسي في ملف آنا كوساكوفا ورفاقها. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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