عشية انعقاد جلسة الحكومة غداً.. إجتماعٌ بين ميقاتي ووزير العدل

عشية إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة الـ3 ظهراً، يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء مع وزير العدل هنري خوري.

يُذكر أنّ جدول أعمال الجلسة الحكومية سيتضمن 3 بنودٍ أبرزها طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاقٍ بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسي في ملف آنا كوساكوفا ورفاقها.

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كذلك، يشمل الجدول بندين آخرين وهما: موضوع النازحين السوريين، وموضوع عقد إستقراضٍ جديد بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان لزوم متابعة دفع مستحقات القروض المتوجبة على الدولة اللبنانية لصالح الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية.