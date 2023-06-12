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لبنان
فرنجيّة "تجاهل" ملفاً مهماً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-06-2023
|
05:30
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كان لافتاً جداً أنَّ المرشح الرئاسي رئيس"تيار المردة" سليمان فرنجية لم يأتِ في كلمته في ذكرى مجزرة إهدن، يوم أمس، على ملف النازحين السوريين وكيفية معالجته، علماً أنّ هذه القضية تعتبرُ ضاغطةً جداً وتستوجب عملاً جدياً لإنهائه، كما أنها تُعدُّ مطلباً أساسياً من رئيس الجمهوريَّة العتيد.
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مصادر سياسية مقرّبة من محور الثامن من آذار علّقت على كلام فرنجية، وقالت: "الخطاب كان سياسياً بإمتياز ولم يدخل في كافة التفاصيل، وهذا أمرٌ عادي ولا يمكن التعليق عليه".
وأضافت: "الواضح أنّ فرنجية أراد توجيه جملة من الرسائل باتجاه الحلفاء والخصوم، وما تبيّن أيضاً هو أنّ رئيس المردة ليس مُتمسكاً بالرئاسة، وهو مستعدٌّ للتنازل عنها حينما يتفق جميع الأفرقاء على مُرشح وطني جامع كما قال".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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