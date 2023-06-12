فرنجيّة "تجاهل" ملفاً مهماً

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مصادر سياسية مقرّبة من محور الثامن من آذار علّقت على كلام فرنجية، وقالت: "الخطاب كان سياسياً بإمتياز ولم يدخل في كافة التفاصيل، وهذا أمرٌ عادي ولا يمكن التعليق عليه".وأضافت: "الواضح أنّ فرنجية أراد توجيه جملة من الرسائل باتجاه الحلفاء والخصوم، وما تبيّن أيضاً هو أنّ رئيس المردة ليس مُتمسكاً بالرئاسة، وهو مستعدٌّ للتنازل عنها حينما يتفق جميع الأفرقاء على مُرشح وطني جامع كما قال".