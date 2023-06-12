دريان استقبل الهيئة الادارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محي الدين كشلي.

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وبعد اللقاء، قال كشلي: "تشرفنا بلقاء دريان، وزيارتنا تأتي في إطار الجولة التي تقوم بها الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية بعد إجراء الانتخابات، أحببنا ان نأخذ بركة سماحته قبل البدء بعملنا، ونقلنا له تحيات أبناء بيروت الذين يمثلهم الاتحاد، واطلعناه على النشاطات والأعمال والرؤية المستقبلية للاتحاد التي سيقوم بها لجمع الشمل وتعزيز التعاون مع كافة شرائح المجتمع لخدمة أهل بيروت، بالإضافة الى العديد من المشاريع التي سينفذها الاتحاد مع أبناء بيروت، وان عمل الاتحاد يتكامل مع عمل دار الفتوى والمؤسسات التابعة له ومع كل المؤسسات الرسمية والأهلية في سبيل توحيد كلمة بيروت ورعاية أمور أبنائها واحتضان قضاياهم في شتى المجالات".وتابع :"إن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية سيبقى دائما إلى جانب الدولة ومرجعياتها السياسية والدينية، وبيروت التي حافظت على عروبة لبنان وهويته وعيشه المشترك ووحدته الوطنية والإسلامية، ستبقى حاضنة ووفية لكل مخلص يعمل في سبيل نهضتها ونموها ووحدتها. ونعاهد اللبنانيين وأهل بيروت أن نستمر في مسيرتنا والعمل من أجل مجابهة كل التحديات التي يعيشها البيارته، لاسيما منها المعيشية والاقتصادية والاجتماعية".وأكد المفتي دريان للهيئة الادارية حرص دار الفتوى على بيروت و لبنان واللبنانيين وتجاوز الأزمات التي يمر بها الوطن وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية ليكون منطلقا لإعادة تفعيل المؤسسات وانتظام عملها".