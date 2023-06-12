Advertisement

لبنان

دريان استقبل الهيئة الادارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية

Lebanon 24
12-06-2023 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1076720-638221691793072127.jpg
Doc-P-1076720-638221691793072127.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محي الدين كشلي.
 
 
وبعد اللقاء، قال كشلي: "تشرفنا بلقاء دريان، وزيارتنا تأتي في إطار الجولة التي تقوم بها الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية بعد إجراء الانتخابات، أحببنا ان نأخذ بركة سماحته قبل البدء بعملنا، ونقلنا له تحيات أبناء بيروت الذين يمثلهم الاتحاد، واطلعناه على النشاطات والأعمال والرؤية المستقبلية للاتحاد التي سيقوم بها لجمع الشمل وتعزيز التعاون مع كافة شرائح المجتمع لخدمة أهل بيروت، بالإضافة الى العديد من المشاريع التي سينفذها الاتحاد مع أبناء بيروت، وان عمل الاتحاد يتكامل مع عمل دار الفتوى والمؤسسات التابعة له ومع كل المؤسسات الرسمية والأهلية في سبيل توحيد كلمة بيروت ورعاية أمور أبنائها واحتضان قضاياهم في شتى المجالات".
Advertisement
 
وتابع :"إن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية سيبقى دائما إلى جانب الدولة ومرجعياتها السياسية والدينية، وبيروت التي حافظت على عروبة لبنان وهويته وعيشه المشترك ووحدته الوطنية والإسلامية، ستبقى حاضنة ووفية لكل مخلص يعمل في سبيل نهضتها ونموها ووحدتها. ونعاهد اللبنانيين وأهل بيروت أن نستمر في مسيرتنا والعمل من أجل مجابهة كل التحديات التي يعيشها البيارته، لاسيما منها المعيشية والاقتصادية والاجتماعية".
 
وأكد المفتي دريان للهيئة الادارية حرص دار الفتوى على بيروت و لبنان واللبنانيين وتجاوز الأزمات التي يمر بها الوطن وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية ليكون منطلقا لإعادة تفعيل المؤسسات وانتظام عملها".
 
 
وقال كشلي: "وتمنى سماحته لنا التوفيق والنجاح في مهامنا الجديدة لتحقيق أهداف الاتحاد وغاياته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2023-06-12
13:34 | 2023-06-12
13:07 | 2023-06-12
13:01 | 2023-06-12
12:56 | 2023-06-12
12:51 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website