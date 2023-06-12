خلال اليومين المقبلين.. هكذا ستكون حالة طقس لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة جنوب البلاد مع نشاط للخلايا الرعدية.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحالة العامة:

طقس ربيعي ورطب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و30 درجة في بيروت.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين:

غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ، وضباب على المرتفعات المتوسطة بخاصة خلال الليل.



الثلاثاء:

غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة جنوب البلاد مع نشاط للخلايا الرعدية.



الأربعاء:

غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية، بينما ترتفع في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات.



الخميس:

غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر، وتكون الاجواء مهيأة لامطار خفيفة محلية على الجبال.



- الحرارة على الساحل من 17 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 25 درجة، في الداخل من 14 إلى 28 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.



- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.



- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 5,26



- ساعة غروب الشمس: 19,50