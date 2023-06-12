رعد: يستخدمون شخصاً لا يريدون وصوله للرئاسة

اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ان "الفريق الآخر يريد ان يصل الى رئاسة الجمهورية، هذا الشخص الذي يرونه مناسبا للقيام بهذا الدور".

وأضاف في، خلال احتفال تأبيني في بلدة اللويزة: "من هو المنافس؟ ينافس أهل المقاومة جماعة من اللبنانيين ممن يرشحون ويدعمون شخصا لا يريدون أن يصل الى رئاسة الجمهورية، وإنما يستخدمونه فقط لمنع أن يصل مرشح المقاومة".

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وقال:"نحن نفكر ايجابا، على أن الشراكة الوطنية هي تحقيق لمصالح اللبنانيين جميعا دون تمييز واستنساب اواستضعاف لأحد، لكن الآخرين يفهمون الشراكة الوطنية استخدام لفريق آخر من اللبنانيين من اجل ان يحققوا مصالحهم الخاصة على حساب جميع اللبنانيين".