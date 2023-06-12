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لبنان

ياسين شارك في المنتدى العربي حول تعزيز الشفافية في القاهرة

Lebanon 24
12-06-2023 | 06:39
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شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، في افتتاح المنتدى العربي حول "تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" في القاهرة، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع البرلمان العربي ومنظمة الاسكوا ومنظمة الشفافية الدولية.
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وتحدث الوزير ياسين في الجلسة الافتتاحية بمشاركة وزير التنمية الادارية الأسبق المصري احمد درويش، والمدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية دانيال اريكسون، حول اهمية تعزيز الحوكمة البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الشفافية والتشاركية المجتمعية في تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية التي تصب في الوصول الى أهداف التنمية.
 
 
وعرض الوزير ياسين لما تقوم به وزارة البيئة في هذا المضمار، وكذلك العمل الحالي لتطبيق القوانين البيئية وتعزيز النزاهة في القطاعات المرتبطة.
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