استغلّ عمله في المنازل ونفّذ 15 عملية سرقة.. هذا ما حلّ به (صور)

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

Advertisement

"في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم ومنها السرقة.بتاريخ 26-5-2023، توافرت معلومات لفصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليميعن قيام شخص بالعديد من عمليات السرقة.على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت إحدى دوريات هذه الفصيلة من توقيفه، ويدعى:- س. س. (مواليد عام 2002، سوري)بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على /15/ عملية سرقة من داخل المنازل، مستغلاً عمله في صيانة وتصليح كهرباء المنازل. كذلك تم ضبط المسروقات داخل مكان إقامته في محلة مزبود.وقد تعرّف إليه عدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية اعماله، واتخذوا بحقه صفة الادعاء الشخصي.كما تبيّن أنه دخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.أعيدت المضبوطات إلى أصحابها، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته".