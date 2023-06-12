سلام يشارك في ⁧‫مؤتمر الأعمال العربي - الصيني⁩ في الرياض ويلتقي شخصيات

Advertisement

ترأّس وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، مُمثلا رئيس الحكومة، الوفد اللبناني في اجتماع الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي- الصيني الذي تستضيفه الرياض برعاية وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كما شارك في الدورة الثامنة لندوة الاستثمارات، في حضور أكثر من 3500 ىمشارك وما يفوق الـ160 متحدثاً بهدف توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين العالم العربي والصين.وعقد الوزير سلام عدداً من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في سياق أعمال المؤتمر، فالتقى وزراء عرباً وصينيين، إضافة الى سلسلة إجتماعات مع رجال أعمال ومستثمرين.