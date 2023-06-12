Advertisement

لبنان

هل من توتر جديد في كفرشوبا؟ إليكم آخر المعطيات الميدانية

Lebanon 24
12-06-2023 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1076752-638221752721526869.jpg
Doc-P-1076752-638221752721526869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُسيطرُ حالة من الهدوء الحذر على جانبي "خطّ الإنسحاب" في تلال كفرشوبا، وذلك عقب سلسلةٍ من التوترات شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية إثر محاولة جيش العدو الإسرائيلي تغيير معالم المنطقة اللبنانية المحُتلة ووضع شريط شائكٍ جديد فيها.
Advertisement
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد غابت عن المنطقة الأشغال التي كان ينفذها جيش الإحتلال في وقتٍ سابق، فيما رُصدت تحرّكات مؤللة للقوات الإسرائيلية في التلال وضمن المواقع المحاذية والمطلّة على المناطق المحُررة المُقابلة. 
وتزامناً مع ذلك، فقد سُجّل تحليق لطائرة إستطلاعٍ إسرائيليّة من دون طيار (MK) فوق قرى العرقوب المحاذية لمزارع شبعا، فيما أفيد أيضاً عن سماع أصوات إنفجارات في عُمق المزارع ومرتفعات الجولان قد تكون ناجمة عن تدريباتٍ إسرائيلية داخل المناطق المُحتلّة. 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2023-06-12
13:34 | 2023-06-12
13:07 | 2023-06-12
13:01 | 2023-06-12
12:56 | 2023-06-12
12:51 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website