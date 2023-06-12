هل من توتر جديد في كفرشوبا؟ إليكم آخر المعطيات الميدانية

تُسيطرُ حالة من الهدوء الحذر على جانبي "خطّ الإنسحاب" في تلال كفرشوبا، وذلك عقب سلسلةٍ من التوترات شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية إثر محاولة جيش العدو الإسرائيلي تغيير معالم المنطقة اللبنانية المحُتلة ووضع شريط شائكٍ جديد فيها.

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد غابت عن المنطقة الأشغال التي كان ينفذها جيش الإحتلال في وقتٍ سابق، فيما رُصدت تحرّكات مؤللة للقوات الإسرائيلية في التلال وضمن المواقع المحاذية والمطلّة على المناطق المحُررة المُقابلة.

وتزامناً مع ذلك، فقد سُجّل تحليق لطائرة إستطلاعٍ إسرائيليّة من دون طيار (MK) فوق قرى العرقوب المحاذية لمزارع شبعا، فيما أفيد أيضاً عن سماع أصوات إنفجارات في عُمق المزارع ومرتفعات الجولان قد تكون ناجمة عن تدريباتٍ إسرائيلية داخل المناطق المُحتلّة.