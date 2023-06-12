عقدت قيادات العمل النقابي في كل من "تيار المردة" و"تيار المستقبل" اجتماعاً في منزل الوزير السابق النقيب سمير الجسر، في طرابلس للتداول في الشؤون النقابية وفي الإستحقاق النقابي المقبل في نقابة المحامين في طرابلس.

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وحضر اللقاء عن "تيار المردة" رئيس لجنة المحامين جميل جبور، نائبه والمنسق العام لبشري ريمون الزاعوق، رئيس مكتب شكا نقولا بو نقولا، أمين سر لجنة المحامين ناجي العويك، أمين الصندوق سيلفيو عرباوي، عضو اللجنة رامي لطوف، المرشح إبراهيم حرفوش.



أما عن جانب "تيار المستقبل"، فحضر إلى الجسر والمرشح لموقع النقيب سامي الحسن، المنسق العام للانتخابات فادي سعد، المنسق العام لقطاع المهن الحرة منذر قمبريس، منسق المحامين عماد السبع، منسقة المهن الحرة في طرابلس زهرة الجسر، أعضاء نقابة المحامين في طرابلس محمود هرموش، مروان ضاهر ومنير الحسيني، فراس الشيخ.



وقوّم المجتمعون وفق بيان، "الصعوبات التي تمرّ بها المؤسسات النقابية نتيجة تداعيات الوضع العام السياسي والإقتصادي والمالي والصحي على البلاد والتي لا تزال قائمة مع ما رافقها من تعطيل فعلي للعمل المهني في الكثير من المهن وبخاصة مهنة المحاماة فضلاً عن تآكل مدخرات الصناديق النقابية المخصصة أصلاً لدعم العمل النقابي عامة أو لدعم المحامي سواء من خلال العمل التعاضدي أو من خلال الصناديق التقاعدية".

ونوّه المجتمعون بـ"صبر المحامين وصمودهم في ظل السنوات الأربع العجاف"، كما نوهوا بـ"العمل الحثيث الذي بذله النقباء المتعاقبون والمجالس النقابية المتعاقبة لمواجهة الأزمة وتجاوز المرحلة الصعبة بالتعاون الكامل مع الجمعيات العامة للمحامين".

وأجمعوا أن "الحلّ الممكن يكمن في تلاحم المحامين وتعاونهم فيما بينهم على الخروج من المأساة بكثير من الصبر والعمل ومحاولة اقتراح الحلول لتأمين سنوات قضائية منتجة بالتعاون مع الجسم القضائي من قضاة ومساعدين قضائيين عانوا بدورهم وبشكل مفجع وظالم وغير منصف وهم المسؤولون عن إقامة العدل والإنصاف".





وإذ أقرّ الحاضرون بـ"صعوبة العمل النقابي في الظروف الراهنة وعدم توافر الإمكانات اللازمة لمعالجة المشاكل".

واتفق الحاضرون على أن "علاج المشاكل يكون بالتصدي وليس بالاستسلام لها، وإن هذا لا يكون إلا من خلال شجعان قرّروا إنداب أنفسهم لخدمة العمل النقابي".

وحيوا"كل المرشحين بدون استثناء على جرأتهم وإقدامهم للترشح للخدمة العامة في الزمن الصعب وكل منهم أهل لذلك"، واعلنوا "بأشخاصهم وبإسم من يمثلون من المحامين في تيار المردة أو أصدقائهم وكذلك بإسم من يمثلون في تيار المستقبل وأصدقائهم دعم ترشيح كل من الزميلين: سامي الحسن لموقع العضوية وموقع النقيب، وإبراهيم حرفوش لموقع العضوية".





وقال البيان: "سبق للتيارين (المردة والمستقبل) أن تعاونا بصدق وبشرف في استحقاقات انتخابية في نقابة المحامين ونقابات مهنية أخرى، وها نحن اليوم نعلن تعاوننا مجدداً للإستحقاق القادم في نقابة المحامين بنفس الإيجابية والصدق وروح الزمالة لأننا على ثقة بأن كلاً من الزميلين الكريمين أهل لتحمل المسؤولية، وندعو بالمناسبة الزملاء جميعاً للتعاون مع المرشحين وتوفير أكبر دعم لهما".