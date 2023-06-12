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لبنان

حميه عقد اجتماعا مع المتعهدين والمعنيين بشبكات تصريف مياه الامطار

Lebanon 24
12-06-2023 | 08:30
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 عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه إجتماعاً مع المتعهدين والمعنيين بمعالجة موضوع أشغال تعزيل وتصريف خطوط وشبكات تصريف مجاري مياه الأمطار، قبل بدء فصل الشتاء المقبل، والإجراءات والتدابير المطلوبة والمراد اتخاذها.
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حضر الإجتماع المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس، مدير الطرق المهندس حسام يوسف، والمديرون الإقليميون المعنيون ومدير الإدارة المشتركة منير صبح، اضافة الى المتعهدين المعنيين.
وقد تم الإستماع الى شرح تفصيلي من قبل المتعهدين عن آليات العمل المتخذة، اضافة الى الصعوبات التي تواجههم عند القيام بمهامهم، لا سيما في ما تنشده الوزارة من تكامل بين فرقهم وباقي المعنيين في الادارات الاخرى،  فضلاً عن الموضوع المالي الذي يعتبر عنصراً ضاغطاً على إنجاز أعمالهم في ظل تقلبات سعر الصرف والخسائر التي يتكبدونها جراء ذلك.
وأكد الوزير حميه، امام المجتمعين، أن "الوزارة كانت وستبقى حريصة على القيام بكل الجهود مع باقي الإدارات المعنية لتيسير أعمال المتعهدين وتأمين كل عوامل السلامة العامة".

وتطرق الى الموضوع المالي، موضحاً أن "تقلب سعر الصرف هو امر خارج عن اطار الوزارة"، مؤكدا أنه "يسعى بإستمرار لتأمين الحقوق المالية للمتعهدين،  فضلاً عن ان الوزارة عملت وما زالت تعمل كساعي بريد لدى الإدارات المختصة لتأمين وسداد المستحقات المتوجبة اصولا".
 
 
في سياق آخر، استقبل حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، النائب الدكتور حيدر ناصر، حيث استعرض معه أخر التطورات العامة في البلاد.
 
 
كما تم البحث في بعض الملفات الإنمائية التي تهم منطقة الشمال وطرابلس ولاسيما منطقة جبل محسن.
 
وشدد الوزير حمية خلال اللقاء، على أن "الوزارة لن تألو جهداً في تسخير كل امكاناتها المتاحة لخدمة الاهل في الشمال وخصوصاً في منطقة جبل محسن وفقاً للإعتمادات المتوافرة لدى الوزارة".
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