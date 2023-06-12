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لبنان

وزير الدفاع عرض الاوضاع مع النائب عبود

Lebanon 24
12-06-2023 | 07:53
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم، النائب جميل عبود، وجرى عرضٌ للأوضاع العامة وآخر المستجدات.
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لبنان

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